Потеют ладошки: Кологривый рассказал, как чувствует себя перед выходом на сцену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актер присоединился к новому проекту — музыкальному спектаклю по хитам рэпера Басты.

Актер Никита Кологривый больше десяти лет играет в театре и снимается в кино, но до сих пор испытывает тревогу перед каждым выходом на сцену. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти — 2» по песням Басты и Ноггано (псевдонимы рэпера и продюсера Василия Вакуленко. — Прим. ред.), в котором исполнил одну из главных ролей.

«Я сомневаюсь всегда. Всегда сомневаюсь, конечно, всегда боюсь, потеют ладошки всегда. И сейчас переживаю, потому что буду выходить на сцену. Вы же сейчас камеры выключите и пойдете смотреть!» — сказал актер.

Первый сезон «Любви без памяти» имел большой успех. Команда отыграла 208 спектаклей, которые посмотрели более 200 тысяч зрителей. Свыше 100 предложений руки и сердца прозвучали прямо на сцене. Во втором сезоне к проекту присоединились, помимо Кологривого, дуэт NANSI & SIDOROV (Настя Белявская и Олег Сидоров).

В основе постановки — 22 хита Басты и Ноггано в новых театральных аранжировках, в том числе «Любовь без памяти», «Сансара», «Медлячок», «Моя игра», «На заре» и другие. Сюжет рассказывает о молодом музыканте, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону за мечтой и встречает любовь. Это одна из самых технологичных музыкальных постановок последних лет: сцена с обзором 240 градусов, 50 тонн декораций и 40 автоматизированных сценических лебедок. Живое исполнение музыки сопровождает действие от первого до последнего номера.

Ранее в интервью 5-tv.ru Никита Кологривый признался, что вырос на текстах Василия Вакуленко, поэтому для него большая честь их интерпретировать на театральной сцене. Артист отметил, что успех музыканта стал для него мотивацией и вдохновением, ведь оба они приехали в Москву из регионов и пришли к успеху только своим трудом и талантом, а не благодаря связям.

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