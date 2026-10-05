Без воды и тепла: жители Озерска пожаловались на коммунальный коллапс

Фото: ИИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за коммунальных аварий температура в некоторых квартирах опустилась до +18 градусов.

Жители Озерска Челябинской области столкнулись с отсутствием отопления и воды на фоне прорывов труб водоснабжения. Об этом 5-tv.ru рассказали местные жители.

Один из горожан, Антон Пшеницин, сообщил, что при температуре около +3 градусов на улице в его квартире было +18. По его словам, ночью столбики термометров могут опускаться ниже нуля, в городе также идет снег. Жителям приходится ходить дома в теплой одежде и спать под двумя пледами.

Подачу отопления осложняют прорывы труб водоснабжения. Местные жители также жалуются на холодные стены в панельных домах и связывают с этим болезни детей.

Еще один житель Озерска Дмитрий рассказал, что горожане не получают от администрации информации о сроках устранения коммунальных проблем. Ситуацию, по его словам, осложняют и аварии на канализационных сетях.

«У нас вообще коллапс происходит. <...> Полгода по центральной улице канализация текла», — поделился он.

Администрация города ранее сообщала, что подача тепла в жилые дома началась 28 сентября. В течение двух дней ресурс поступил в магистрали нескольких микрорайонов.

В министерстве ЖКХ Челябинской области также заявили, что после обращений жителей в Озерск выезжала оперативная группа. Решать проблему она будет совместно с городской администрацией.

На фоне понижения температуры с 6 октября ряд школ переведут на дистанционное обучение, уточнили в администрации Озерска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.