«Стала доберманшой»: актерская работа научила Белявскую быть властной женщиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Ради роли в мюзикле «Любовь без памяти — 2» по песням Басты артистке пришлось встать на каблуки.

Актерская работа помогла певице Анастасии Белявской научиться отстаивать свои границы и перевоплотиться во властную женщину. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти — 2» по песням Басты.

Белявская призналась, что раньше ей было сложно вести себя жестко и отстаивать свою позицию. Работа над ролью Вики в мюзикле помогла ей освоить новые для себя качества.

«Отстаивать свои границы в агрессивной форме я до этого спектакля не умела, поэтому спасибо большое за этот невероятно крутой опыт», — рассказала певица.

Отдельным испытанием для артистки стали каблуки. По ее словам, обычно на концертах она выступает в кроссовках или на платформе. Для мюзикла ей пришлось не только привыкать к новой обуви, но и учиться ходить на них как властная женщина.

«Мне надо было стать доберманшой», — пошутила Белявская.

Она добавила, что коллеги уже заметили изменения и похвалили ее за «директорскую» походку.

Мюзикл рассказывает историю о молодом музыканте Саше, который приезжает из Ростова-на-Дону в Москву, чтобы пробиться в музыкальную индустрию. Там он встречает Катю, и между ними вспыхивают чувства. Однако отношения героев проходят через ревность, интриги и другие испытания. Вика, которую как раз и играет Анастасия Белявская, становится одной из тех, кто противостоит главной паре и добавляет истории напряжения.

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