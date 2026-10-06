Гендиректору парка «Патриот» грозит арест на два месяца по делу о взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Игоря Васильева задержали в Москве по подозрению в получении взятки.

Васильева задержали в Москве по подозрению в получении взятки. В материалах уголовного дела фигурирует сумма в 80 млн рублей. Вопрос о мере пресечения руководителю парка рассмотрят 6 октября.

Главное военное следственное управление СК намерено ходатайствовать перед 235-м гарнизонным военным судом об аресте генерального директора ФГАУ «Центральный парк „Патриот“» Минобороны Игоря Васильева на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России заявили, что тесно взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают максимальное содействие расследованию уголовного дела в отношении Васильева.

До назначения в парк «Патриот» он работал аудитором Счетной палаты, возглавлял Росреестр и Кировскую область, а также занимал должность заместителя руководителя Росстата.

Ранее были арестованы двое заместителей Васильева. Оба оказались под стражей 2 октября: один по делу о взятке, второй — по делу о мошенничестве.

В материалах в отношении них речь шла о получении от предпринимателей около 100 млн рублей. По версии следствия, за эти деньги коммерсанты могли выигрывать контракты и закрывать их только на бумаге.

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