Самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya

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После посадки людей начали готовить к эвакуации, а борт — к проверке на наличие взрывчатых веществ.

Пассажирский самолет A JET 4180, следовавший 5 октября из Анкары в Шанлыурфу, совершил экстренную посадку в аэропорту Шанлыурфа GAP после обнаружения записки о наличии взрывчатого вещества на борту. Об этом губернатор турецкой провинции Шанлыурфа сообщил в соцсети X.

Лайнер вылетел из Анкары в 19:00 и приземлился в 20:05. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

Власти приняли меры для их безопасной эвакуации. После того как люди покинут самолет, сотрудники служб безопасности должны провести осмотр воздушного судна и проверить его на наличие взрывчатых веществ.



Ранее 5-tv.ru сообщал, что на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар. Возгорание началось 5 октября после работ по газовой резке. В июле авианосец вернулся в Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

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