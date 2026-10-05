Угрозы, оружие и электрошокеры: шестерых мужчин спасли из рабства в Подмосковье

Фото, видео: MAX/МВД России; 5-tv.ru

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Потерпевшим, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, предлагали заработок, еду и жилье.

Шестерых мужчин спасли из рабства в Раменском городском округе, где их удерживали в частном доме и заставляли работать на стройках. Об этом сообщили в пресс-службах Следственного комитета России и МВД.

«Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как „работный дом“. Помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения, а участок огорожен высоким забором», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Потенциальных работников подозреваемые искали среди людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них были и иностранцы. Им предлагали работу, питание и место для проживания. После согласия у мужчин забирали документы и телефоны.

Затем потерпевших отправляли работать на коммерческие объекты без официального оформления. Им платили минимально, а основную часть денег забирали обвиняемые. При этом мужчин удерживали с помощью угроз, физического насилия и демонстрации оружия. Также им угрожали электрошокерами.

Раскрыть схему помог один из удерживаемых мужчин. Ему удалось сбежать из коттеджа и обратиться в полицию. После этого сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых.

Следственный комитет предъявил им обвинение в незаконном лишении свободы шести человек группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Четверых фигурантов отправили под стражу, еще одному назначили домашний арест.

В МВД не исключают, что задержанные могут быть связаны с целой сетью подобных «работных домов» в Московском регионе. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из «рабочего дома» на окраине Москвы освободили женщину и ее трехлетнюю дочь, которых удерживали несколько лет. Мать с ребенком жили в тяжелых условиях, а девочка почти не развивалась и не умела говорить.

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