Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ

Фото: www.globallookpress.com/Danny Murphy/Icon Sportswire via

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Капитан «Вашингтона» призвал команду выйти в плей-офф и наслаждаться игрой.

Текущий сезон станет последним в Национальной хоккейной лиге для российского нападающего Александра Овечкина. Об этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» сообщил 5 октября.

«Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть», — сказал хоккеист.

Говоря о предстоящих матчах, Овечкин высоко оценил состав «Вашингтона». Форвард назвал команду невероятной и призвал партнеров сосредоточиться на выступлении в сезоне. Среди задач он обозначил выход в плей-офф и успешную игру.

«У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры, давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», — подчеркнул капитан.

«Вашингтон» выбрал Овечкина под первым номером драфта в 2004 году. В дебютном матче в НХЛ в 2005 году форвард оформил дубль. За карьеру он трижды получил «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги и девять раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи» — награды лучшему снайперу регулярного чемпионата. washingtonpost.com

В 2018 году Овечкин помог «Вашингтону» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли. В том розыгрыше он забросил 15 шайб и получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля 2025 года российский нападающий забросил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», превзойдя достижение канадца — 894 гола.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.