Биохакер и блогер Андрей Арбенин умер в возрасте 31 года

Фото: YouTube/БИОХАКИНГ И НООТРОПЫ l АНДРЕЙ АРБЕНИН

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В его магазине сообщили о возможной криминальной составляющей произошедшего и возбуждении уголовного дела.

Биохакер Андрей Арбенин, автор Telegram-канала «Биохакинг и ноотропы», умер в возрасте 31 года. Об этом сообщили в его магазине Arbenin Shop.

Представители магазина заявили, что сейчас выясняются обстоятельства смерти. По их словам, есть информация, которая требует проверки в рамках версии о непредумышленном причинении смерти. Уголовное дело уже возбуждено, ожидаются результаты токсикологической экспертизы.

«По имеющейся на данный момент информации, существует вероятность, что обстоятельства его смерти могут носить криминальный характер», — говорится в сообщении.

Арбенин создал проект, посвященный биохакингу и ноотропам. Он рассказывал о собственных экспериментах с добавками и препаратами, писал о сне, работе мозга, гормонах и физической работоспособности. Блогер также вел YouTube-канал, публиковал статьи и проводил консультации.

Кроме того, Арбенин развивал интернет-магазины, где продавались ноотропы — препараты, которым приписывают способность улучшать когнитивные функции. При этом современные исследования не подтверждают их эффективность.

Биохакинг включает практики, связанные с контролем сна, питания, физических нагрузок и других показателей для улучшения самочувствия и работы организма. Многие практики опираются на индивидуальные эксперименты или теоретические предположения, а их долгосрочная безопасность не доказана.

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