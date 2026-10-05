«Девятый вал» вернулся в Русский музей после первой за 176 лет реставрации

Фото, видео: 5-tv.ru

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Команде профессионалов понадобилось более четырех месяцев.

Знаменитый «Девятый вал» Айвазовского снова покажут публике после большой реставрации, фактически первой за 176 лет. Мастера укрепили на полотне грунт и красочный слой. Особое внимание уделили исторической раме: восстановили больше ста резных деталей, покрыли их сусальным золотом.

Посетители Русского музея увидят полотно 16 октября на выставке в честь юбилея художника. А вот каким был первый набросок, который специалисты смогли разглядеть при сканировании, узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Синее, скрывающее картину полотно, волнами спадает на пол. И первое, на что обращаешь внимание — насколько светлее стал «Девятый вал».

Точно таким он вышел из-под кисти мастера. Удивительно: свой главный шедевр маринист писал каких-то 11 дней. А вот чтобы вернуть картине ее первозданный вид, большой команде реставраторов пришлось трудиться более четырех месяцев.

«Появились некоторые отслоения красочного слоя, верхнего красочного слоя от среднего, появились мелкие утраты вдоль нижнего края. На картине имелся жесткий грунтовый кракелюр, с приподнятыми краями, изломы с приподнятыми краями», — сказала художник-реставратор высшей категории, ведущий специалист отдела реставрации станковой масляной живописи Государственного Русского музея Ольга Кленова.

Это влияло на цвет. Сильнее всего пострадала часть, которая находилась прямо напротив глаз зрителей — восторженное дыхание вредит лаку и краске. Легенд, связанных с «Девятым валом», множество: как первые ценители искусства мечтали заглянуть за холст, чтобы увидеть светильник, что подсвечивает эту прозрачную воду. Что сам маринист едва не погиб в шторме у берегов Испании. Теперь появились новые истории. При сканировании картины в инфракрасном спектре специалисты увидели, как рождалось полотно.

«Вы видите форму облака, которое было перенесено в сторону. Вы видите те волны, которые изначально планировались, но впоследствии не были реализованы. То есть он посчитал, что такой частокол, видимо, будет излишним, и сделал несколько другую форму», — сказал заведующий отделом технологических исследований Государственного Русского музея Вячеслав Торопов.

Даже мачта изначально лежала по-другому. Работы шли в уникальном зале открытой реставрации — тысячи гостей Русского музея могли через стекло наблюдать за скрупулезным трудом специалистов. За 120 лет полотно «Девятого вала» лишь незначительно консервировали, проводили локальные работы. Теперь же реставраторы, единственные в стране с подобной компетенцией, подошли к делу комплексно: укрепили грунт и слои краски, лаковое покрытие.

Историческая аутентичная рама многослойна, как сама картина, эти элементы похожи на накатывающие волны, но за годы было утрачено более 100 фрагментов резьбы от одного до 65 сантиметров. Все это по сохранившимся образцам снова вырезали из липы, покрыли грунтом и позолотили сусальным золотом.

«У нас сегодня очень счастливый день в Русском музее, потому что мы на один век, на сто лет точно дарим нашим посетителям, стране, музейному фонду Российской Федерации восстановленное полотно Ивана Айвазовского и историческую раму», — сказала директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Прежде чем «Девятый вал» вернется на свое привычное место, он отправится на титульную выставку. К 200-летию Ивана Айвазовского уже 16 октября Русский музей представит более 200 картин художника.

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