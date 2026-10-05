Били сердцем и умом: как Москва готовилась к обороне 1941 года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Увидеть знаменитую историческую битву с совершенно неизвестной стороны можно на выставке «Чекисты на защите столицы».

Сегодня стало известно, как Москва готовилась к одному из самых тяжелых испытаний войны — обороне 1941-го года. В столице открылась выставка, на которой представлены рассекреченные документы и уникальные экспонаты. Они позволяют увидеть знаменитую историческую битву с совершенно неизвестной стороны — глазами разведчиков, диверсантов и тех, кто возводил оборонительные рубежи. Новые факты изучил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Пускали под откос целые составы, устраивали диверсии глубоко в тылу противника, были сердцем и умом партизанских отрядов — о важной роли сотрудников управления НКВД рассказывает новая выставка «Чекисты на защите столицы» в Музее обороны Москвы.

— Обустраиваются в лесах базы, проводится обучение, туда направляются кадровые сотрудники НКВД для того, чтобы эти отряды возглавлять.

Служба, как и всегда, начала свою работу задолго до основных событий и сражений, когда враг еще был на подступах к Московской области. Десятки отрядов в разных районах — костяк опытные разведчики. Состав до 25 человек. Всегда особые задачи: добыть сведения о движении сил противника, перехватить диверсанта. Работали и в самой столице.

Общими усилиями всех подразделений армии и разведки операция по захвату Москвы, которую враг так тщательно и планировал, и заранее считал легкой прогулкой, была сорвана. В операции „Тайфун“ были задействованы колоссальные силы врага.

Москву планировали обойти с севера и юга, взять в клещи. В районе Брянска и Вязьмы основные силы Красной Армии, по планам фрицев, должны были попасть в окружение.

— У ворот столицы враг выдохнется, иссякнет, не мог фашизм понять неодолимости нашего строя. Не мог измерить мужество и подвиг советского народа.

С 20 октября 1941-го столица на осадном положении. Сотни фабрик работают на фронт, более полумиллиона москвичей строят оборонительные рубежи: противотанковые рвы, баррикады, надолбы, ежи, проволочные заграждения! Обычные и под высоким напряжением.

«Сотрудники московских энергетических компаний, в том числе и Мосэнерго, совместно с военными инженерами приступили к работе и за очень короткий срок смогли возвести рубеж обороны» — сказала научный сотрудник ЦАМО РФ Мария Макарова.

О последнем до недавнего времени было известно совсем немного. Так называемый электрощит Москвы — это больше двухсот километров непрерывных сооружений разного вида. От Химок через Нахабино, Павловскую слободу, Успенское, Троицкое, Подольск и до Домодедово. Немцы с таким не сталкивались никогда.

Случаев, когда враг физически добрался до линии во время операции по обороне города Москва, мало, но они все-таки были, и вот один из описанных: шесть немецких автоматчиков пытались проникнуть в глубину обороны полка, наткнулись на электризованные проволочные заграждения и были уничтожены.

В основном это были трехрядные проволочные заграждения, преодолеть такую паутину под напряжением было практически невозможно. Немцы перегруппировывались, пытались искать новые пути и попадали в засады наших бойцов.

«Такую линию, которая была рядом с Москвой, оборонять не было сил достаточно, чтобы на каждом километре стояли какие-то войска. И электрозаграждения спасали, закрывая целые направления. Выполняя роль стрелкового полка», — сказал военный историк Андрей Сементковский.

За столицу стояли насмерть: все структуры и управления, заводы и фабрики, училища и университеты — каждый бился за Москву. Враг был разбит, войска перешли в контрнаступление, случилась наша первая большая победа.

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