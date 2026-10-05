«Говорит о престиже профессии»: Путин подчеркнул значение конкурсов для педагогов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент назвал труд учителей основой для развития страны.

Сегодня по всей стране чествуют тех, кто может объяснить будущим поколениям самые сложные явления, а заодно направить на нужный путь. В России отмечают День учителя.

В профессиональный праздник педагогов Владимир Путин по видеосвязи побеседовал с лауреатами педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема». Президент отметил особую роль учителей и назвал их труд основой для развития страны. По его словам, педагоги не только передают знания, но и помогают детям развивать способности, учат мыслить и формируют характер.

Отдельно глава государства подчеркнул значение профессиональных конкурсов.

«Конкурсы педагогического мастерства являются важными инструментами для обмена опытом, распространения самых передовых практик и технологий лучшего педагогического опыта. И атмосфера творчества, которая создается на таких площадках, говорит об их востребованности, о высоком уровне отечественной педагогической школы, о растущем авторитете, престиже профессии учителя. Чуть более месяца назад вместе с вашими коллегами обстоятельно обсуждали вопросы, связанные с реализацией положения указа об особом статусе учителей. Рассчитываю, что и наша сегодняшняя встреча также будет глубокой, откровенной и содержательной, и мы сможем предметно обсудить вопросы дальнейшего совершенствования системы образования», — сказал президент России Владимир Путин.

Кроме того, Владимир Путин поддержал идею использовать искусственный интеллект, чтобы помочь педагогам в повседневной работе. Создать нейросеть в сфере образования предложил победитель конкурса «Учитель года-2026» Алексей Морозов. Он отметил, что платформа сможет готовить материалы для уроков, создавать цифровые приложения и освобождать время для общения с детьми.

Ранее Владимир Путин принял участие в открытии образовательного комплекса в Якутии. По видеосвязи президент дал старт работе школы «Точка будущего».

«Хотел бы сказать спасибо сотрудникам благотворительного фонда „Новый дом“, и всем меценатам: Сергею Чемезову, Абдаляну, Александру Исаеву. Всем, кто вложил в этот проект не только средства, но и душу, энергию, веру в подрастающее поколение. И скажу, что только на этой площадке уже подобный комплекс реализован в Иркутске. Смогут учиться, заниматься в кружках, секциях, более тысячи детей. Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть — в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», — отметил Путин.

Образовательный комплекс «Точка будущего» — это современная школа, где каждому ребенку создают условия для раскрытия своего потенциала. Основой образовательной модели стал успешный опыт «Точки будущего» в Иркутске — одного из самых инновационных образовательных проектов в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.