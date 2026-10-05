Северный роман: где Надежда Михалкова познакомилась с будущим мужем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Избранником актрисы стал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Актриса Надежда Михалкова, дочь народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, познакомилась с будущим мужем на фестивале «Дух огня». Он проходил в Ханты-Мансийске в марте 2025 года. Об этом пишет StarHit.

Муж актрисы — Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Михалкова родила от него дочь, ее крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Девочку назвали Екатериной.

Впервые Надежда и Руслан вышли в свет вместе 1 октября — на творческом вечере Никиты Михалкова в Ханты-Мансийске, в «Югра-Классик». А еще в начале 2026-го пара была замечена на отдыхе в элитном отеле в Сочи.

Для Михалковой это второй брак, ранее она была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили. В браке родились дочь Нина и сын Иван.

Руслан Кухарук также был женат и воспитывает двоих детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Михалков отказался как-либо продвигать внука Андрея Бакова в актерской среде. Младший представитель знаменитой династии, не имея образования, решил попробовать свои силы на сцене. Звездный дедушка подтвердил, что внук начал репетировать спектакль в театре «Мастерская 12», но отметил, что молодой человек при этом не стал частью труппы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.