Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Аналогии с «Барбароссой» напрашиваются сами собой: Европа в очередной раз ничему не научилась.

Антироссийская истерия на западе дошла уже до того, что в НАТО начали разрабатывать некий план под названием «Теория быстрой победы». По данным агентства Bloomberg, бороться с нашей страной теперь хотят с помощью дронов и искусственного интеллекта. Хотя в России неоднократно давали понять: прямой конфликт с альянсом вообще не имеет никакого смысла.

Сразу в нескольких государствах Европы неожиданно начались учения, а канцлер Мерц внезапно сорвался к Зеленскому в Киев. Все это мы как будто уже видели. Аналогии с планом «Барбаросса» напрашиваются сами собой. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов разбирался.

Все еще милитаристская истерия или уже истерика? Сразу в восьми странах непосредственно у границ с Россией масштабные учения НАТО. Авиация, ВМС, сухопутные войска.

«Мы выполняем задачи, которые ставит перед нами политическое руководство, и если мы можем с ними справиться, то мы это делаем», — сказал командир немецкого подразделения Свен Якоб.

Британская Financial Times вообще закладывает информационную бомбу — всего в 50 километрах от нашей страны разместились некие эстонские «элитные войска» под предводительством самого полковника Кундлы, кем бы он ни был.

— Также строится новая база в Нарве для размещения до одной тысячи солдат.

Bloomberg разразился сенсацией. В недрах НАТО разрабатывают документ, согласно которому Североатлантический альянс быстрее быстрого сможет победить нашу страну. И название подобрали под стать — «Теория победы», ни много ни мало.

«Высшее военное командование НАТО работает над стратегией достижения быстрой победы над российским наступлением на своем восточном фланге, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект», — пишет Bloomberg.

Документ доводит до ума верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Гринкевич. Обещает закончить сей труд и представить его публике 12 октября. Вопрос только, о каких беспилотниках идет речь в документе? Владимир Путин не раз обозначал: НАТО — это не Украина, и при возникновении угрозы с Альянсом никто воевать хирургически не будет.

«Правда заключается в том, что Североатлантический альянс никогда не отказывался от потенциального глобального конфликта с РФ. В НАТО не отказывались от этой концепции даже после развала СССР»,— сказал политолог Иван Мезюхо.

Но общее настроение в НАТО и в ЕС понятно. В Румынии, например, начались мобилизационные учения. В воинские части вызвали десять тысяч резервистов. А нидерландский министр обороны фактически призвал забыть про оборону.

— Мы больше не должны допускать ситуации, когда настолько наивно думали, что все как-нибудь обойдется. Мы слишком долго так думали. И посмотрите, где мы оказались.

В Германии уже никто не стесняется говорить о создании самой сильной армии в Европе.

«ВМС должны расти, и они будут расти. Мы создали для этого все необходимые предпосылки во всех сферах. Численность ВМС будет увеличена», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Во время немецкого национального праздника объединения Германии канцлер Мерц предпочел покинуть ФРГ ради встречи с Зеленским. Театрализованная пресс-конференция под звуками сирен и обещания новых траншей в миллиард евро и новых беспилотников. А пока Мерц отсутствовал, в Европе за него запугиванием занималась Кая Каллас.

«В последние недели в Европе резко участились российские гибридные атаки и попытки диверсий. Кремль подвергает риску жизни людей по всему континенту», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

На фоне всего этого милитаризма и страшилок о России, Марк Рютте с Вестфальской премией, внимание, мира. 100 тысяч евро присудили в этом году именно блоку НАТО. Что называется — ничего не перепутайте.

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