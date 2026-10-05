Кубанца осудили на 12 лет за три диверсии по анонимному заказу

Фото: Telegram/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/opskuban

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина поджигал объекты связи и энергетики за вознаграждение.

Житель Краснодарского края Артем Борщев приговорен к 12 годам лишения свободы за три диверсии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима», — говорится в публикации в мессенджере МАКС.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Приговор пока не вступил в силу. Как установило следствие, в начале 2025 года Борщев искал подработку и откликнулся на анонимное объявление. Ему предложили за деньги поджигать важные объекты.

В январе того же года он сжег вышку сотовой связи в Республике Адыгея, а затем поджог трансформаторную подстанцию в Краснодаре. Третьим эпизодом стал поджог поста, обеспечивающего работу контактной сети ж/д транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности провела операцию, в ходе которой в Пермском крае, Белгородской и Самарской областях были задержаны подозреваемые в содействии украинским спецслужбам. По данным ведомства, задержанные выполняли задания украинских кураторов. В Перми и Старом Осколе Белгородской области они, как утверждается, собирали информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. По версии ФСБ, эти сведения предназначались для последующей подготовки диверсий и терактов. У жителя Белгородской области изъяли самодельное взрывное устройство кустарного производства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.