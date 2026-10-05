Metro: мужчина погиб после падения на его голову пакета гуманитарной помощи

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times

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«Снаряды», сбрасываемые из вертолета, попали в него дважды.

В индийской деревне Паршурампур погиб 58-летний торговец. По словам его сына, мужчина получил смертельные травмы при сбросе помощи пострадавшим от наводнения. Об этом сообщило Metro.

Происшествие случилось неподалеку от лагеря для эвакуированных. Сын погибшего рассказал, что один пакет с гуманитарной помощью ударил его отца по голове, а другой — в грудь.

Мужчина умер на месте. Однако власти не уточнили причину смерти.

В той же деревне пострадали женщина и двое детей, находившиеся на крыше дома. Как сообщается, низко пролетевший вертолет создал сильный воздушный поток. Фрагмент жестяного листа ранил женщину в ногу, дети также получили травмы. Всех троих госпитализировали.

Гуманитарную помощь доставляли в районы, где после продолжительных дождей разлилась река Гандак. Вода затопила дороги, поэтому власти задействовали вертолеты ВВС Индии.

По словам чиновника, за 15 вылетов в пострадавшие районы сбросили более 28 тонн продовольствия, включая свыше 5600 упаковок сухого пайка.

Доставка с воздуха позволяет снабжать семьи продуктами там, где обычные транспортные маршруты оказались недоступны.

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