Глава немецкой разведки допустил вовлечение ФРГ в конфликт с Россией

Мартин Йегер: Германию могут втянуть в возможный конфликт с РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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При этом предпосылок к развитию этого сценария нет.

Глава немецкой разведки Мартин Йегер не исключает того, что Германия окажется вовлечена в вооруженное противостояние с Россией. Об этом он сказал в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета бундестага. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал Phoenix.

«Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — сказал Мартин Йегер, выступая с докладом.

Также глава немецкой разведки сделал акцент на том, что в данный момент его ведомство не наблюдает предпосылок войны с РФ. Он подчеркнул, что Россия не готовится к нападению, о котором в Европе не раз заявлялось. Несмотря на это, Йегер добавил, что ФРГ не может позволить себе расслабиться.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли в украинскую столицу. Делегацию встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. До этого немецкий политик посещал Киев 10 мая 2025 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским экс-премьером Киром Стармером.

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