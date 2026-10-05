СК РФ проведет оценку факта повреждения памятника советским солдатам в Латвии
Фото: Telegram/ANDREJS PAGORS LIVE/andrejspagorslive
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На кладбище, где произошел акт вандализма, покоятся 73 погибших воина Красной армии.
Следственный комитет России оценит факт повреждения памятника советским воинам в Латвии. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку данному факту (повреждения памятника. — Прим. ред.) и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится на портале.
Там также уточнили, что факт вандализма был зафиксирован на территории братского кладбища Чаукстес в населенном пункте Даугмале. Там покоятся 73 погибших воина Красной армии.
О произошедшем сообщил депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор в своем Telegram-канале. Ему о повреждениях стало известно от местных жителей. Приехав на кладбище, он увидел, что центральный элемент памятника, плита со звездой, была сброшена с постамента, а один из углов отколот.
Депутат хочет добиться возбуждения уголовного дела, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело было возбуждено после осквернения Ржевского мемориала в Тверской области. О случившемся сотрудники правоохранительных органов узнали из социальных сетей.
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