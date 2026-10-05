Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Poole; 5-tv.ru

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Документ рассчитан на ближайшие 10 лет и более долгосрочную перспективу и охватит сразу несколько отраслей.

Стратегию развития биоэкономики утвердило правительство России по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, документ определит приоритетные направления использования биотехнологий. Они будут применяться в агропромышленном комплексе, медицине, ветеринарии, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере экологии.

Отдельное внимание в стратегии уделено предприятиям, которые производят продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов. Среди перспективных направлений Мишустин назвал разработку новых материалов, видов топлива, удобрений, кормовых добавок, лекарств и медицинских изделий.

Для развития отрасли планируется расширять научную инфраструктуру, создавать технопарки и конструкторские бюро. Кроме того, правительство намерено ускорять внедрение результатов научных исследований и передовых разработок в производство.

«Чтобы стимулировать разработку отечественных решений, правительство реализует целый ряд мер, включая те, которые направлены на ускоренное внедрение результатов научных исследований, передовых открытий в области биологии», — отметил Мишустин.

Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на личном контроле подготовку плана мероприятий по реализации стратегии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство внесло в Государственную Думу законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Проект сформирован на основе базового прогноза социально-экономического развития, который предусматривает рост экономики на 1,4% в 2027 году и до 2,4% к 2029 году. Среди приоритетов — социальные обязательства, здравоохранение, образование, поддержка участников СВО, оборона и технологическое развитие.

На поддержку детей за три года планируется направить более 10 триллионов рублей. Страховые пенсии в 2027 году предполагается повысить в два этапа, а МРОТ — до 28 935 рублей. На национальные проекты в целом предусмотрено около 19 триллионов рублей, из них более 4,4 триллиона — на дорожное хозяйство.

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