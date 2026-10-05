Умер работавший с братьями Коэн художник Джон Тодд Андерсон

Фото: iaia.edu

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Он был задействован почти в каждой картине режиссеров.

Скончался художник раскадровок Джон Тодд Андерсон, работавший с режиссерами братьями Коэн.

Мужчине было 67 лет. О его смерти 4 октября сообщил журнал Hollywood Reporter.

«Джон Тодд Андерсон, работавший художником раскадровки для десятков фильмов, от „Славных парней“ и „Трагедии Макбета“ до „Да здравствует Цезарь!“ и „Баллады Бастера Скраггса“, скончался. Ему было 67 лет», — говорится в публикации издания.

Андерсон более 35 лет проработал с американскими кинорежиссерами Дэвидом и Итаном Коэнами.

Джон был задействован почти в каждой картине братьев Коэн, начиная с фильма «Воспитывая Аризону» 1987 года.

В проектах Дэвида и Итана раскадровка значила куда больше, чем значит обычно. Если в других фильмах заранее отрисовывают лишь сложные эпизоды, то Коэны стремились визуально продумать с Андерсоном всю картину целиком. Для одной картины Андерсон порой создавал до тысячи набросков.

Работа над раскадровками стартовала всего за несколько недель до начала съемок. Художник встречался с Джоэлом и Итаном, после чего они вместе шаг за шагом разбирали сценарий — от первой страницы до последней.

Известно, что Андерсон боролся с раком.

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