Умерла рок-певица Сасс Джордан, исполнившая песню для «Телохранителя»

Фото: legion-media/MediaPunch

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Последний концерт артистка дала 18 сентября, после чего ее выступления отменили из-за ухудшения здоровья.

Канадская рок-певица Сасс Джордан, исполнившая песню для фильма «Телохранитель», умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщили близкие артистки в социальных сетях.

«2 октября 2026 года, в окружении любящей семьи, Сасс Джордан мирно ушла в мир иной», — говорится в публикации на странице певицы.

Причина смерти не уточняется. Известно, что Джордан долгое время страдала от серьезного заболевания. Последний концерт она дала 18 сентября, а остальные выступления были отменены из-за ухудшения ее состояния.

Сасс Джордан родилась в 1962 году в Бирмингеме, однако еще в детстве переехала в Канаду. Широкую известность певице принес альбом Racine, выпущенный в 1992 году.

В том же году Джордан вместе с британским музыкантом Джо Кокером записала композицию Trust in Me. Песня прозвучала в фильме «Телохранитель».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти фронтмена британской хеви-метал-группы Venom Конрада Ланта, известного под псевдонимом Кронос. Музыканту было 63 года. Причина его смерти не уточнялась.

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