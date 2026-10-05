Страстная ночь: у принцессы Дианы мог быть роман с Клинтом Иствудом

Radar Online: у принцессы Дианы мог быть роман с Клинтом Иствудом

Фото: www.globallookpress.com/Phil Loftus/Capital Pictures

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Леди Ди флиртовала с актером прямо при муже.

Принцесса Диана танцевала с актером Клинтом Иствудом на приеме в Белом доме 9 ноября 1985 года. Ужин в честь нее и принца Чарльза (ныне короля Карла III) организовали президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси. Однако химия между принцессой и актером была видна невооруженным взглядом, сообщает источник Radar Online.

Самым известным эпизодом вечера стал 15-минутный танец Дианы с актером Джоном Траволтой. Наряд принцессы, созданный Виктором Эдельштейном, впоследствии получил название «платье Траволты». Однако среди ее партнеров на танцполе были также Том Селлек и Иствуд.

По сведениям издания, на ужин пригласили около 80 гостей. Большинство из них пригласили хозяева приема, а присутствия трех голливудских актеров, как утверждается, пожелала сама Диана.

Селлек впоследствии вспоминал, что Иствуд перед танцем с принцессой испытывал неловкость. По его словам, для актера выход на танцпол стал шагом за пределы привычной зоны комфорта.

«Химия была очень реальной и зашкаливала. Они страстно смотрели друг другу в глаза на протяжении всей ночи. Казалось, что Диана и Клинт были единственными людьми в комнате. Ей было все равно, поймает их Чарльз или нет», — отметил источник.

Также издание приводит рассказ о том, что принцесса пошутила, насколько редко ей удается танцевать с партнером выше нее ростом.

Траволта и Селлек неоднократно делились воспоминаниями о встрече с Дианой. Иствуд подробностей не раскрывал.

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