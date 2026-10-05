Песков: Россия обсуждает с США возможное сотрудничество в энергетике

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать публикацию о возможной связи этих контактов с продажей зарубежных активов «Лукойла».

Представители России и США в ходе контактов обсуждают возможность взаимодействия в энергетической сфере. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ходе разговоров с американскими визави действительно поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о публикации The New York Times. В ней утверждалось, что сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» якобы является частью переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Конкретно это сообщение пресс-секретарь российского президента комментировать не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев выразил готовность принять участие в трехсторонних переговорах с представителями России и США до конца октября. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с обеими сторонами и предложил организовать встречу на техническом уровне. По его словам, украинская сторона уже подтвердила согласие на переговоры в обозначенные сроки.

В Кремле ранее подчеркивали, что Москва заинтересована в достижении мира, а не перемирия. Дмитрий Песков отмечал, что отдельные договоренности не приближают комплексное урегулирование. Президент России Владимир Путин также заявлял о готовности страны к мирным переговорам при условии учета национальных интересов страны и ее народа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.