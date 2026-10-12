Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 12 октября. Это день, когда когда энергия превратится в попутный ветер и поможет с делами.

♈️ Овны

Овны, поддайтесь желанию действовать и сможете поймать бодрый темп. Даже небольшая победа над рутиной заставит почувствовать себя хозяином положения.

Космический совет: не стойте на месте.

♉ Тельцы

Тельцы, обращайте внимание только на позитивные новости. Они наполнят день светом и зарядят вас верой в собственные силы.

Космический совет: выбирайте свою реальность.

♊ Близнецы

Близнецы, общение принесет свежие эмоции. Веселая беседа или удачная шутка способна зарядить вас бодростью надолго.

Космический совет: ищите единомышленников.

♋ Раки

Раки, сфокусируйтесь на людях вокруг. Один хороший разговор по душам может заставить вас поверить в собственную уникальность.

Космический совет: откройтесь людям.

♌ Львы

Львы, станьте для других родственной душой. Своей искренностью вы сможете объединять остальных и создать верную команду.

Космический совет: сияйте с другими.

♍ Девы

Девы, приятный результат может прийти быстрее, чем предполагалось. То, что казалось утомительным, неожиданно завершится на легкой ноте.

Космический совет: разрешите себе расслабиться.

♎ Весы

Весы, день благоприятен для маленьких удовольствий. Сфокусируйтесь на вещах, которые делают вас счастливее, и позвольте себе паузу.

Космический совет: сделайте себя счастливее.

♏ Скорпионы

Скорпионы, распалите свою уверенность. Смелая подача себя позволит заставить окружающих следовать за вами.

Космический совет: покажите характер.

♐ Стрельцы

Стрельцы, бегите оттуда, где чувствуете только уныние. Ощущение собственной ценности позволит найти место вам под стать.

Космический совет: откажитесь от меньшего.

♑ Козероги

Козероги, помните, что без эмоций любое дело превращается в пыль. Сконцентрируйтесь на собственных ощущениях и постарайтесь наполнить день нужными красками.

Космический совет: добывайте сердечный огонь.

♒ Водолеи

Водолеи, постарайтесь найти привлекательные особенности даже в обычных вещах. Новый взгляд наполнит вас желанием сделать новый шаг.

Космический совет: создайте мотивацию.

♓ Рыбы

Рыбы, позаботьтесь о себе. Небольшая передышка восстановит силы и позволит провести остаток дня с улыбкой.

Космический совет: берегите свои чувства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.