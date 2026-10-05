Коммуналка вдвое дешевле: кто в России имеет право на льготы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Помощь при оплате услуг ЖКХ предоставляется как отдельным категориям граждан, так и семьям с высокой нагрузкой на бюджет.

В России действуют два основных механизма поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг — льготы и субсидии. О том, кто может ими воспользоваться и как оформить помощь, эксперты рассказали URA.RU.

По словам профессора кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константина Лебедева, льготы предоставляются определенным категориям граждан независимо от их дохода. Федеральная скидка в размере 50% предусмотрена для инвалидов всех групп, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев России и СССР, а также членов семей погибших военнослужащих.

Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы полагается полная компенсация расходов. Для многодетных семей федеральный стандарт предусматривает скидку не менее 30%, при этом регионы могут увеличивать размер поддержки.

Субсидия зависит от доходов семьи. Ее предоставляют, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю семейного бюджета. Федеральный порог составляет 22%, однако в некоторых регионах он ниже.

Оформить льготу или субсидию можно через органы социальной защиты, МФЦ или портал госуслуг. Условия зависят от региона. В Москве с февраля 2026 года льготы оформляют только в электронном виде через mos.ru, а заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней.

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП Андрей Широков считает, что систему субсидирования малоимущих домохозяйств необходимо расширять. В частности, он предложил снизить федеральную долю расходов с 22% до 10% совокупного дохода семьи и отказаться от учета нормы площади жилья.

По мнению эксперта, адресная поддержка особенно важна для малоимущих и многодетных семей. Широков также выступил за возможность предоставлять субсидии гражданам, у которых уже накопились долги за коммунальные услуги.

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