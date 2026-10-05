Риск все равно есть: откуда у некурящих может взяться рак легких

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Абсолютную вероятность развития болезни в течение жизни человека ученым еще предстоит определить.

Наследственная мутация EGFR T790M связана с повышенным риском рака легких. Причем наиболее выраженную связь исследователи обнаружили среди людей, которые никогда не курили. Работа опубликована в журнале Science.

Ученые проанализировали генетические данные примерно 3,37 миллиона человек европейского происхождения. Во всей исследованной группе риск заболевания у носителей мутации был примерно в 25 раз выше, чем у людей без нее.

У тех, кто никогда не курили, риск развития рака легких был примерно в 62 раза выше, чем у тех, кто курил, но не имел изменений в генах.

Ученые сделали вывод, что абсолютную вероятность развития болезни в течение жизни им еще предстоит определить.

Мутация участвует в регуляции роста и деления клеток. Изученный вариант присутствует в унаследованной ДНК с рождения, в отличие от изменений, которые возникают непосредственно в опухоли.

Почему рак легких развивается у одних носителей, но не возникает у других, пока остается открытым вопросом.

В США повышенную концентрацию носителей обнаружили в отдельных районах Южных Аппалачей, особенно в Теннесси и Алабаме. Генетический анализ указал на общего предка многих из них, связанного с британскими и ирландскими поселенцами колониальной эпохи.

По оценке авторов, в целом среди населения США мутация встречается примерно у одного человека на 15 000.

Ученым предстоит выяснить, как этот генетический вариант взаимодействует с другими наследственными особенностями и факторами среды.

Дальнейшие исследования также должны помочь оценить возможности применения полученных данных при скрининге и включить более разнообразные группы населения.

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