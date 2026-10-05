Создателя «Масяни» Куваева* заочно приговорили к четырем годам колонии
Фото: Instagram**/samoleg
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мультипликатора признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и публичных призывах к действиям против безопасности РФ.
Создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Уголовное дело рассматривалось без участия Куваева. Суд признал его виновным в публичных призывах к военнослужащим ВС РФ к сдаче в плен, дезертирству и неисполнению приказов военного командования, а также в уклонении от обязанностей иностранного агента.
Уголовное дело в отношении создателя мультсериала было возбуждено в сентябре 2023 года, после того как мультипликатор опубликовал на YouTube запись «Масяня. Эпизод 169. Идолиада».
«В указанной видеозаписи содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства», — говорится в сообщении.
По данным суда, ролик также содержал рекламу проекта «Хочу жить», созданного при поддержке Министерства обороны Украины. Его просмотрели более 1,28 миллиона раз.
Кроме того, Куваев после включения в реестр иностранных агентов не предоставлял предусмотренные законодательством сведения. До уголовного дела его дважды привлекали к административной ответственности и назначали штрафы по 30 тысяч рублей.
По совокупности преступлений суд назначил Куваеву четыре года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — включен в реестр иностранных агентов РФ.
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.