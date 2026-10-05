Девушка решила больше не быть подружкой невесты после подготовки к свадьбе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Свадьба близкого человека сильно огорчила героиню истории

Подготовка к свадьбе лучшей подруги обернулась для пользовательницы Reddit постоянными обсуждениями, поездками и растущими расходами. Девушка описала свой опыт в сообществе.

По словам автора, трудности начались еще на этапе предложения руки и сердца. Она согласилась стать подружкой невесты, но теперь чувствует себя участницей событий, которые называет кошмаром.

Особое раздражение у нее вызывает групповой чат. Как утверждает девушка, его участницы постоянно возвращаются к одним и тем же вопросам и стремятся окружить невесту вниманием, словно та принадлежит к королевской семье.

«Тематические вечера, украшения, цветовая гамма, поездки, растущие расходы… Это уже слишком!» — написала она.

Впереди у пользовательницы поездка на девичник, которой она, по собственному признанию, боится. Автор подчеркнула, что понимает: отказаться от участия можно было в любой момент. Однако после этого опыта она больше не намерена соглашаться на роль подружки невесты.

В комментариях другие пользователи также пожаловались на стоимость свадебных мероприятий. Одна из участниц обсуждения написала, что раньше ей приходилось отказываться от приглашений и что она не стала бы брать долги ради таких торжеств.

Сама автор поста заверила, что на собственной свадьбе не попросила бы друзей и родственников проходить через подобную подготовку.

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