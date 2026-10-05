На форуме «Дело в людях» обсудили влияние корпоративной культуры на бизнес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ассоциация менеджеров представила исследование, в котором участвовали более 140 компаний.

Корпоративные ценности и их влияние на устойчивость бизнеса стали главной темой XIX Всероссийского форума «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Мероприятие прошло 1 октября в Москве.

Представители компаний, государства, НКО и экспертного сообщества обсудили, как закрепленные в документах принципы превращаются в повседневные управленческие решения. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин подчеркнул, что ценности должны отражаться в работе с персоналом и бизнес-процессах.

«Корпоративные ценности работают на устойчивость бизнеса тогда, когда становятся частью системы управления и влияют на ежедневные решения», — отметил он.

На пленарной сессии представили исследование «Самооценка корпоративной культуры компаний: степень зрелости». В опросе участвовали более 140 компаний разных отраслей, 76% из которых представляют крупный бизнес. Согласно результатам, 42% работают с повесткой устойчивого развития более пяти лет.

Однако лишь 24% рассматривают ее как систему ценностей, которая охватывает все подразделения и учитывается при принятии ключевых решений. При этом 69% респондентов отметили участие руководства в разработке стратегии и постановке целей, а каждая пятая компания включает соответствующие критерии в показатели эффективности топ-менеджеров.

Участники форума поделились собственными практиками. Директор департамента общественных связей «Аэрофлота» Олеся Владимирова рассказала о единых метриках качества сервиса для пассажиров и сотрудников. По приведенным ею данным, с 2023 по 2025 год лояльность персонала выросла на 14,7%, вовлеченность — на 12,4%, производительность — на 28,54%.

Вице-президент ПСБ Рубен Бегунц сообщил о включении устойчивого развития в стратегию банка до 2030 года и создании профильного комитета. Директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP Наталия Бельская отметила, что более 60% инициатив сотрудников компании доходят до реализации.

Деловая программа также включала обсуждение природоохранных проектов, поддержки семей, применения ИИ в управлении персоналом и партнерства с НКО. Своим опытом поделились представители Национальной Медиа Группы, ГК «КОТРОС», «МегаФона», «Аэрофлота», «Норникеля» и других компаний. Завершился форум награждением победителей конкурса «Дело в людях». В 2026 году на него поступило 129 проектов, награды вручили в девяти номинациях, а обладателя Гран-при определил экспертный совет.

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