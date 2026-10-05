Сотрудники ФСБ задержали пособников украинских спецслужб в трех регионах России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Один из подозреваемых также был участником мошеннической схемы.

Сотрудники ФСБ задержали пособников украинских спецслужб в Пермском крае, Белгородской и Самарской областях. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что подозреваемые по заданию украинских кураторов в городе Перми и городе Старый Оскол Белгородской области осуществляли сбор сведений в отношении объектов оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов», — проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что у жителя Белгородской области изъято самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению. Кроме подготовки к диверсии, задержанный также помогал противнику осуществлять мошенническую деятельность. Он выступал в качестве курьера, которому обманутые россияне передавали свои сбережения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Подозреваемому из Пермского края за содействие СБУ выплачивали денежное вознаграждение и обещали помочь с переездом в одну из стран Евросоюза.

Контакт со спецслужбами он установил по собственной инициативе. Позднее, по заданию куратора, устроился на работу на предприятие ОПК. Там он осуществлял сбор данных о заводе и его сотрудниках. Эту информацию передавал противнику.

«Осуществлена фото- и видеосъемка 11 цехов завода, схем, чертежей, изготавливаемой продукции военного назначения, трансформаторной подстанции и газораспределительного оборудования», — перечислил задержанный.

Все эти данные СБУ необходимы были для подготовки диверсии.

Правоохранительными органами возбуждены в отношении фигурантов уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Также рассматривается вопрос о возбуждении дел по статье «Государственная измена».

Также сотрудниками ФСБ была пресечена диверсионно-террористическая деятельность гражданина РФ в городе Самара. Он был причастен к осуществлении диверсии в 2023 году на территории нефтеперерабатывающего предприятия области.

В отношении этого задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям: «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в террористическом сообществе».

«Центральным окружным военным судом указанный гражданин признан виновным <…> и приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере одного миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента 1992 года рождения. Подозреваемый осуществлял фото- и видеосъемку подразделений ПВО, передавал сотрудникам СБУ координаты и маршруты передвижения военной техники, а также информацию о расположении на полуострове российских военных.

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