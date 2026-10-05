Водитель погиб: ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Сотрудники станции продолжают круглосуточно обеспечивать эксплуатацию объекта в условиях обстрелов.

Машина с продуктами для персонала Запорожской АЭС подверглась атаке беспилотника ВСУ, в результате погиб водитель — сотрудник станции. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«В воскресенье опять погиб наш товарищ. „Газель“ с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель — сотрудник станции — погиб», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» также назвал сотрудников ЗАЭС главными героями, которые продолжают круглосуточно обеспечивать эксплуатацию объекта в условиях обстрелов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотника был поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС в районе Ивановки, примерно в 13 километрах от станции.

Объект входил в систему наблюдения за радиационной обстановкой вокруг ЗАЭС и использовался для получения данных о фоне и возможных изменениях ситуации. На станции отметили, что имеющихся средств и оборудования достаточно для продолжения мониторинга. Повреждение одного поста не означает прекращения контроля и не свидетельствует о возникновении радиационной угрозы.

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