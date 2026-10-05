Двое мужчин погибли в результате нападений медведей в Иркутской области

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Paul Sawer

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Следственный комитет организовал доследственные проверки.

Два человека погибли в результате нападения медведей в Иркутской области. Следственный комитет организовал доследственные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Первый случай произошел 2 октября в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. В результате нападения хищника погиб 71-летний мужчина.

Еще один инцидент произошел 4 октября на территории предприятия в Казачинско-Ленском районе, расположенного примерно в 300 километрах от поселка Магистральный. Медведь зашел в жилой вагончик и напал на 55-летнего работника. Мужчина скончался от полученных травм.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На фоне участившихся случаев нападений медведей в СК призвали жителей отказаться от походов в лес, а также воздержаться от охоты и рыбалки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бурый медведь напал на 45-летнего оленевода на Чукотке. Мужчина работает в оленеводческой бригаде № 5 муниципального сельхозпредприятия «Возрождение», расположенной примерно в 250 километрах от села Конергино. В результате нападения он получил раны бедра.

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