«Не с протянутой рукой»: Белоруссия открыта ко встрече Лукашенко с Трампом

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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Минск готов работать вместе с Вашингтоном над нормализацией отношений.

Белоруссия открыта к встрече президента Александра Лукашенко с американским коллегой Дональдом Трампом и предпринимает для этого необходимые усилия. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.

По словам министра, Минск заинтересован в проведении переговоров, однако не намерен добиваться их любой ценой.

«Да, мы к такой встрече открыты. Мы предпринимаем значительные усилия для того, чтобы она состоялась. Но, опять же, не любой ценой, и мы не стоим с протянутой рукой», — сказал Рыженков.

Лукашенко ранее говорил о возможной встрече с Трампом. Белорусский лидер отмечал, что такой диалог был бы полезен для республики, и заявлял о готовности Минска работать с Вашингтоном над нормализацией отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контакты Белоруссии с США не подрывают отношения Минска с его основными партнерами. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика взаимодействует с американской стороной по вопросам, представляющим интерес для обеих стран. При этом диалог с США, по его словам, не ведется за счет отношений с ближайшими союзниками Белоруссии, прежде всего с Россией и Китаем.

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