Благородная миссия: Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства подчеркнул: опыт и чуткость педагогов помогают детям поверить в себя.

Призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям и воспитанникам. Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, подчеркнув, что быть педагогом — это благородная и ответственная миссия. Глава государства отметил: опыт и чуткость учителей помогают детям поверить в себя. И сегодня, по словам президента, как никогда важно, чтобы школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны.

«С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений — труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», — сказал президент России Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.