Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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За кулисами тождественного визита немецкий политик и глава киевского режима едва не поссорились.

В попытке предотвратить провал ВСУ на фронте, Германия выделила еще более миллиарда евро на военные нужды Украины. Об очередном пакете помощи объявил Фридрих Мерц во время визита в Киев. Страны также заключили сделку по совместному производству беспилотников.

Вот только ни на Украине, ни в Германии итогами встречи оказались недовольны. Почему — узнал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Выделил более миллиарда евро, пообещал нарастить совместное военное производство, выдать средства ПВО, спутниковые технологии и якобы тысячи перехватчиков — против российских реактивных дронов. Однако знаменитые ракеты «Таурус», которые Киев выпрашивает не первый год, так и не дал. Так закончился торжественный визит Мерца в Киев.

«Что касается военной помощи, прошу вас понять, что я не могу публично раскрывать эти данные. Это противовоздушная оборона, где украинские вооруженные силы нуждаются в помощи, а также системы связи, например спутниковая связь. Есть еще целый ряд других деталей, но мы не будем их раскрывать», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

На родине Мерца все эти движения понимания не нашли — ни очередной транш, ни сам визит, который прошел, между прочим, в День единства Германии.

— Мерц как был канцлером Украины, так им остается. Становится все более очевидным, что он практически готов ввергнуть нас в войну с Россией ради того, чтобы поправить свои катастрофически низкие рейтинги.

Рейтинги действительно рекордно низкие — почти 80% респондентов недовольны работой канцлера. И главная причина недовольства — как раз в растрате бюджетных средств ради поддержки любимой Украины на фоне экономического кризиса.

«Мерц в немецкий национальный праздник едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды из немецких налоговых средств, которых не хватает на пенсии и медицинское страхование», — сказала сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Однако даже в отношениях Зеленского и Мерца все далеко не так безоблачно. За кулисами торжественного визита произошла едва ли не «ссора возлюбленных» — немецкий лидер опять отказал своему киевскому визави в ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Кажется, на такое безумие не готов пойти даже самый большой фанат Киева во всем Старом Свете.

«Немецкий канцлер выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил формат „ассоциированного членства“. Такой статус обеспечил бы Украине доступ к единому рынку ЕС и позволил бы получить статус наблюдателя в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европейском парламенте, однако без права голоса. Зеленский отверг это предложение, заявив, что Украине необходимо „полноправное и равноправное“ членство», — пишет Politico.

Может, и зря отказался — не исключено, что в будущем Украине перестанут предлагать даже это. Тем более что главным пропагандистом идеи «ассоциированного члена» был как раз Фридрих Мерц. Зачем ему это, и зачем он вообще поехал в Киев, непонятно. Западные эксперты полагают, что пафосный визит на Украине карьеру канцлера не реанимирует, а наоборот — похоронит.

«Логика и обоснование этого совершенно не выдерживают критики. Совершенно. Вся эта поездка, данные обещания и все остальное — это дальнейшее политическое самоубийство. Но, думаю, он понимает, что его политическая карьера, вероятно, и так закончена», — сказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

И что самое интересное: на фоне выделения миллиардов на оружие, торжественных пресс-конференций, угроз в сторону России и воинственных призывов канцлер продолжает призывать всех к миру, каждый раз создавая противоречия.

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