Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Командующие ВСУ в очередной раз бросили своих подчиненных.

Драматично для противника складывается ситуация в так называемом Волчанском котле. Ежедневно боевики ВСУ теряют контроль над важнейшими селами, где располагаются опорные пункты и места дислокации операторов беспилотников. Сегодня стали известны детали операции, в ходе которой удалось освободить населенные пункты Шабельное и Крейдянка. Враг был растерян и не оказал серьезного сопротивления.

А все потому, что украинские боевики и командующие сбежали задолго до прихода наших военных. О темпах наступления российской армии — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Он передает с харьковского направления.

Крышку Волчанского котла группировка «Север» сейчас накрывает артиллерией — по окружению ВСУ бьют как ствольные установки «Мста-С», так и выкатываются на огневые точки реактивные «Грады».

Журналисты на позициях 11-го армейского корпуса. На вооружении расчета, который перемалывает врага в котле, теперь новый «Урал» — с ним они переехали на точку, между выездами роют укрытия.

«Это недавно сделанный копарь для установки „Град“. Бойцы все время перекатываются на новые позиции. А это хорошо доказывает, что штурмовики, которые сейчас на ЛБС, идут вперед», — сказал корреспондент.

На кадрах как раз продвижение штурмовиков, которые взяли Шабельное — опорный пункт ВСУ внутри котла. Вот бойцы движутся к врагу через поля и овраги. В интервью «Известиям» бойцы 71-й мотострелковой дивизии рассказывают, как вели наступление на село.

«Наши подразделения сначала накопились перед самим заходом, произвели доразведку противника, нанесли огневое воздействие. После чего еще раз производили доразведку опорного пункта и каких-либо зданий», — сказал замполит штурмовой роты с позывным «Сава».

Перед Шабельным освобождена Крейдянка — село на востоке котла. Тактика была та же: выкурить ВСУ артиллерией и дронами из укрытий. Работали бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии.

«После нанесения удара по противнику в поселок начали заходить двойками, тройками штурмовые группы моей роты», — сказал командир роты с позывным «Колючий».

Сопротивления в Крейдянке, говорят военнослужащие, враг практически не оказывал. Видимо, командование их бросило. На других участках котла ВСУ безуспешно пытается прорваться, но кругом открытая местность, летящие снаряды и наши войска по периметру.

«Есть лесополки большие, есть и узкие, есть в лесополках и домики, в которых возможно сидит БПЛшник. Идет подавление ствольной артиллерией, реактивной артиллерией, подъездов-выездов у них нет», — сказал старший офицер батареи с позывным «Артист».

Не так много у противника и боевой техники — наша артиллерия ее продолжает уничтожать.

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