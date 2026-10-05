Кладбище в пять ярусов: на маршруте нового канала во Франции нашли 546 могил

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Останки могут принадлежать пациентам, которые болели лепрой.

На участке Боран-ле-Нуайон во Франции, где планируется строительство канала Сена — Северная Европа, археологи обнаружили как минимум 546 средневековых могил. Об этом сообщило Popular Mechanics.

«546 могил — и это с учетом того, что мы раскопали лишь часть из них, — значительное число для сельской местности», — пояснила исследовательница из компании Éveha Элоди Вермут.

Раскопки проходили с января по сентябрь 2026 года и охватили лишь часть кладбища. Скелеты впервые выявили при обследовании территории в 2024 году. Многие захоронения находились непосредственно под верхним слоем почвы.

Площадь кладбища составляет 30 тысяч квадратных футов. Предположительно, его использовали с XI по XIV век.

Могилы окружали остатки небольшого здания и располагались друг над другом в пять ярусов. Такая организация позволяла размещать захоронения ближе к постройке.

Патологические изменения на первых найденных скелетах стали основанием для предположения, что кладбище могло быть связано с лепрозорием (специализированное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для выявления, изоляции и лечения больных лепрой (проказой).

Однако больницу на исследованной территории не обнаружили. Вермут допускает, что соответствующие сооружения могут находиться на участках, которые еще не раскопаны.

Позднее археологи нашли останки мужчин, женщин и детей. Это позволило выдвинуть другую версию — о приходском кладбище. В некоторых наиболее глубоких могилах при этом обнаружили людей с признаками тяжелых заболеваний, ограничивавших подвижность.

Работы продолжатся на соседних участках. Специалисты планируют провести радиоуглеродный анализ останков, изучить погребальный инвентарь и сопоставить результаты исследования костей с историческими документами, чтобы уточнить даты захоронений и назначение кладбища.

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