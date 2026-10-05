Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Среди украинцев растет недовольство сложившейся обстановкой.

Украинские власти медлят с восстановлением связи в Киеве из-за угрозы нового Майдана. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

Собеседница издания напомнила, что в последнее время Вооруженные силы (ВС) РФ усилили удары по украинским дата-центрам. При этом власти Незалежной не спешат решать проблемы, которые появились со связью и интернетом в Киеве.

Руководство Незалежной, как отметил представитель силовых структур, боится того, что когда появится связь, люди выйдут на улицы и устроят очередной госпереворот. В настоящее время среди киевлян растет недовольство сложившейся обстановкой.

В частности, в сети появляется все больше сообщений украинцев, которые требуют ограничить полномочия ТЦК и обозначить четкие сроки службы в ВСУ.

«Мы видим, что на данный момент идут призывы к созданию нового Майдана», — резюмировала собеседница агентства, отметив, что, возможно, этот процесс курируется Западом, которые хотят дать понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, где его место.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев готов участвовать в трехсторонних переговорах с представителями России и США до конца октября. С таким заявлением выступил Зеленский на фоне приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца и немецкого министра экономики и энергетики Катерины Райхе.

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