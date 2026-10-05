Пережили зиму? Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых

Фото: www.globallookpress.com/Anastasia Sorgina

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предприниматель с супругой и дочерью исчез больше года назад.

Обнаружить останки семьи Усольцевых в тайге Красноярского края спустя год после их исчезновения будет крайне сложно. Такую оценку дал заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев в беседе с РИА Новости.

«Если семья по каким-то причинам все же осталась в тайге, то шансов пережить зиму у них практически не было. Шансов найти останки Усольцевых очень мало, так как прошло слишком много времени», — сказал он.

Соловьев указал, что несколько поисковых экспедиций не обнаружили следов пропавших. По его словам, современные технологии не позволяют выявлять с воздуха человеческие останки, скрытые под землей, камнями или другими укрытиями.

Зацепкой для поисковиков, считает юрист, могут стать фрагменты верхней одежды. Он пояснил, что для ее изготовления обычно используют прочные материалы и яркие цвета.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги пропали год назад. В октябре 2025 года сообщалось, что участники поисков обследовали более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров лесного массива.

Поиски семьи продолжаются. Приоритетной для следствия остается версия несчастного случая, однако криминальный сценарий также не исключен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.