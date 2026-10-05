Умер первый слушатель песни «Владимирский централ» Леонид Телешев

Фото: ВКонтакте/teleshevgroup

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Автор русского шансона тесно дружил с Михаилом Кругом.

Автор и исполнитель русского шансона Леонид Телешев умер после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти музыканта сообщил певец Паскаль (настоящее имя — Павел Титов) в личном блоге.

«Сегодня отошел ко Господу Телешев Леонид Михайлович. Царствие небесное! Помолимся за него!» — написал артист.

Телешев родился 27 января 1962 года в Улан-Удэ. С юности он дружил с Михаилом Воробьевым, позднее ставшим известным под именем Михаил Круг. В Твери они жили по соседству и знакомили друг друга со своими песнями.

В 1992 году Телешев помог другу записать альбом «Жиган-лимон». Именно ему Круг впервые напел «Владимирский централ» — это произошло в бане. Первый куплет Леонид воспринял сдержанно, но припев изменил его мнение.

После гибели Михаила 1 июля 2002 года Телешев поддерживал его вдову Ирину и записал для нее пластинку. В 2004 году их совместная песня «Друзьям» появилась в хит-параде «Радио Шансон».

«Передо мной всегда глаза Михаила. И я сделаю все, чтобы помочь его семье. Главное, чтобы Ира и ее дети жили достойно», — говорил музыкант.

Телешев также выпустил собственный диск «Я шел к тебе» и организовывал в Твери фестивали «Памяти Михаила Круга». Среди его песен — «За глаза твои карие», «Ты одна», «Дорога домой» и «Пусть будет так». С Алексеем Глызиным он записал дуэт «Тост за друзей».

В четырехсерийном фильме «Легенды о Круге», вышедшем в 2013 году, повествование велось от имени Телешева. Его сыграл Александр Домогаров.

Вместе с супругой Еленой Телешевой артист воспитал троих сыновей — Алексея, Ивана и Михаила.

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