Сборная России завоевала первую золотую медаль на ЧМ по дзюдо в Баку

Фото: 5-tv.ru

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Команда выступает с гимном и флагом первый раз за семь лет.

Внимание всего спортивного мира в эти дни приковано к Баку, где стартовал чемпионат мира по дзюдо. Одним из главных фаворитов называют российскую сборную. Для нашей команды этот турнир — особенный. Впервые за семь лет спортсмены выступают под национальным флагом и гимном. Первый день соревнований принес бронзу.

Сабина Гилязова одержала победу в поединке с собственной подругой по сборной — Мариной Воробьевой. Но главные битвы еще впереди. 23 российских дзюдоиста борются не просто за медали. Это отбор на Олимпиаду 2028 года. О накале страстей в зале — корреспондент «Известий» коллега Роман Польшаков.

Наши спортсмены представлены почти во всех категориях. Шанс на награды — каждый день. И в первый же — суперлегкий вес. На татами Аюб Блиев, бронзовый призер прошлого чемпионата мира.

На его дзюдоги, так называется форма, красуется российский триколор. Это первый чемпионат мира за семь лет, когда наши спортсмены выступают с флагом и гимном.

Триколоры — и на трибунах. Поддержать наших приехали болельщики из разных регионов.

«Я сорву голос 100%. Поможем однозначно. Мы везде за ними гоняем», — сказал болельщик из Калужской области Николай Осипенко.

«Мы на четыре дня приехали. Так что, Россия вперед! Только за Россию», — сказала мастер спорта России по дзюдо Виктория Марченко и тренер, помощник по ОФП Эльвира Арютина.

Здесь же семьи спортсменов и друзья.

— За Сабину Гилязову приехали болеть. Друзья и семья. Все в одном. Большая одна семья. Какие ожидания? Не будем загадывать, но надеемся на самый лучший результат.

А вот на татами и Сабина Гилязова. К Баку подошла с третьей строчкой в мировом рейтинге своей категории до 48 килограммов.

Участниками этого чемпионата станут 23 дзюдоиста из России. За день до схваток они провели стартовую тренировку. Отработали броски и спарринги. Самих спортсменов вопросами настоятельно попросили не мучить, чтобы не сбивать настрой.

— Настрой, как обычно, боевой. Круто, все, удачи!

— Побили, подышались. Все грузились, настрой. Боевой.

А вот тренеры нам рассказали про месяц сборов. Про подготовку к чемпионату. Это уже этап отбора на Олимпийские игры.

«Может быть, немножко психологически сложнее ребятам, потому что Европа и мир, они отличаются. Это главный старт. В Европе только-только рейтинг начался, а тут уже отбор к Олимпиаде», — сказал старший тренер мужской сборной России по дзюдо Константин Философенко.

Международная федерация дзюдо первой из входящих в Международный олимпийский комитет организаций вернула нашим спортсменам право выступать на турнирах под флагом страны. И они уже слышали российский гимн на пьедестале чемпионата Европы.

«Это особая трепет, когда ты стоишь на пьедестале, играет гимн твоей страны, поднимается флаг. Особенно после такого перерыва, потому что соскучились, наверное, не соскучились, а просто все почувствовали разницу, знаете, когда ты выступаешь, а играет гимн», — сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В первый же день чемпионата мира все трое российских дзюдоистов попали в финальный блок соревнований. Аюбу Блиеву, правда, не удалось подтвердить статус бронзового призера чемпионата мира.

А россиянки Сабина Гилязова и Марина Воробьева решали судьбу бронзы между собой. Поединок перешел в «голден скор», дополнительное время. И его итог — три шидо, предупреждения, полученные Мариной, и автоматическая победа Сабины. К нам она уже выходила с медалью и триколором.

«Мы вместе тренируемся, готовимся, сегодня вместе разминались даже перед финальным блоком. И она хотела выиграть, и я. Тяжеловато было, но тем не менее удалось выиграть», — сказала бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Сабина Гилязова.

И это только начало. Впереди еще средние и тяжелые весовые категории. Сверхтяж Инал Тасоев — одна из главных звезд турнира, действующий чемпион мира. Его главным конкурентом может быть Валерий Ендовицкий, тоже наш спортсмен. А финальным аккордом станет турнир смешанных команд. Где у российских дзюдоистов тоже есть все шансы на медали.

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