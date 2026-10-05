No Pasaran: Испанию накрыла волна протестов из-за мигрантов и жилищного кризиса

Фото, видео: Reuters/Alejandro Martinez Velez; 5-tv.ru

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Действующее правительство страны не способно справиться с ситуацией.

Голосование по жилищному вопросу в парламенте Испании переросло в ожесточенное противостояние на улицах. Массовые акции протеста почти сразу обернулись беспорядками. В центре Мадрида развернулись — фактически городские бои. Участники уверены: правительство не справляется с накопившимися проблемами.

Все громче звучат требования провести досрочные выборы — чтобы отправить в отставку нынешний кабмин страны.

О том, как социальное недовольство перерастает в острый политический кризис, — корреспондент «Известий» Михаил Блохин. Он работает в Испании.

Молодые и физически крепкие люди в черных масках готовятся к бою. Это социалисты, которые вышли силой защищать палаточный лагерь в центре Мадрида от нападения ультраправых. Воздух сотрясает узнаваемый по всему миру лозунг антифашистов — No Pasaran (Они не пройдут — Прим. ред.).

К их палаткам на центральной площади города пыталась прорваться весьма агрессивно настроенная группа. Полицейские открыли огонь. Это первый случай применения табельного оружия — пока с резиновыми пулями — за две недели протестов. Три человека задержаны. А протестующие переходят в контратаку.

Растет напряжение и в правительственном квартале, буквально в нескольких метрах от резиденции короля и премьер-министра.

«На улицах уже подогнали спецназ. Кажется, протестующих начнут выдавливать в сторону метро, как обычно это делают полицейские. Но похоже, что они не собираются сдаваться», — сказал корреспондент.

Этот лагерь вырос в центре Мадрида две недели назад. Вроде как спонтанно, но теперь он оказался выстроен по очень четким и будто писаным правилам. Даже держать оборону, получается, научились без помощи полицейских. Появились уже и собственные лидеры, выступающие как бы от имени всех 10 тыс. жителей и претендующие на то, чтобы взять в свои руки власть над всей страной.

«Сегодня стала очевидна полная неспособность правительства решать проблемы. Мы, представители Координации социалистической молодежи, хотим дать на это свой ответ и указать, кто на самом деле несет ответственность за эту проблему и каковы ее реальные причины», — сказала представитель Координации социалистической молодежи Мадрида Карлота Либре.

Проблем, которые перечисляют митингующие, все больше. Начиналось все с требования прописать правила аренды в стране, где в съемных квартирах живет примерно четверть населения. Зато острее всех в Евросоюзе стоит вопрос сквоттеров: людей, которые занимают чужие дома и живут там без всяких документов. Среди них в том числе и тысячи нелегалов из Африки. Неспособность хоть что-то сделать с потоком беженцев также ставят в вину действующим властям.

«Самое серьезное, что правительство пишет некий новый закон о квартирах, и в нем ни разу не упоминается слово „иммиграция“, хотя массовый приток 5 млн человек за пять лет, которым нужно жилье, является главным фактором, объясняющим дефицит квартир, высокие цены, и все, что за этим следует», — сказал депутат испанского парламента Карлос Эрнандес Кьеро.

Стихийные митинги собирают сотни тысяч участников в городах по всей стране. Но одновременно все сильнее слышен и голос их противников по уличной борьбе. Иван Рико — лидер движения «Национальное ядро», созданного как раз этим летом. Он предлагает решать проблемы не на улице, а в кабинетах министров. Мужчина недвусмысленно намекает, что столь организованный протест явно был кем-то скоординирован.

«Они предлагают переписать все правила, по которым мы живем десятилетиями. Это создаст панику у арендодателей, они откажутся сдавать свои квартиры, и проблема станет только хуже. А выиграют от этого только инвестиционные фонды. Иностранные фонды. Понимаете?» — сказал Иван Рико.

Отказались поддерживать новые меры властей и в Каталонии. А значит, оппозиция премьер-министру Испании Педро Санчесу только ширится, и это может привести к крупнейшему уже политическому кризису. Испанские журналисты выяснили: глава правительства уже всерьез думает над тем, чтобы назначить досрочные парламентские выборы. Мера, которую он уже дважды отвергал в этом году — после нашествия мигрантов в Сеуту и после крупнейших лесных пожаров, едва не спаливших Мадрид всего два месяца назад.

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