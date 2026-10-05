«В рамках закона»: глава ФБР женится на певице на 18 лет младше себя

Глава ФБР женится на певице на 18 лет младше себя

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Thomas

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Американские СМИ обратили внимание на фотографию певицы с кольцом на безымянном пальце.

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс сообщили в соцсетях о намерении вступить в брак. При этом публикации не позволяют однозначно определить нынешний правовой статус пары.

«Сходили в рамках закона», — подписала Уилкинс совместную фотографию, опубликованную в социальной сети X.

Фото: x.com

На снимке певица демонстрирует кольцо на безымянном пальце. Американские СМИ расценили обмен эмодзи между ней и Пателем как объявление о помолвке. Однако из самой переписки не вполне ясно, идет ли речь о предстоящем браке или уже состоявшемся оформлении отношений.

Согласно открытым данным, пара начала встречаться в январе 2023 года. Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году и в детстве снималась в сериалах.

Перед президентскими выборами 2024 года она записывала песни в поддержку Дональда Трампа, который тогда баллотировался на второй срок. Патель родился в 1980 году.

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