Собственник особняка Миллера намерен восстановить здание после пожара

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Вывезенные предметы охраны и слепки несъемных элементов помогут воссоздать исторический облик памятника.

Компания «ТАС», владеющая сгоревшим особняком Миллера в Санкт-Петербурге, намерена приложить все усилия для его восстановления. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе собственника объекта культурного наследия.

«Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия для выполнения взятых на себя обязательств по сохранению и восстановлению памятника, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга», — заявили в компании.

По ее данным, до пожара из особняка вывезли все демонтируемые предметы охраны. С несъемных элементов сняли слепки. Это дает специалистам необходимые инструменты для воссоздания здания в первозданном виде. Объект также был застрахован.

В компании отметили обеспокоенность петербуржцев судьбой памятника и готовность многих горожан лично участвовать в восстановлении.

Пожар произошел 1 октября. Огонь полностью охватил историческое здание XIX века. По предварительным данным следствия, причиной стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ.

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