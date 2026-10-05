Собственник особняка Миллера намерен восстановить здание после пожара
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Вывезенные предметы охраны и слепки несъемных элементов помогут воссоздать исторический облик памятника.
Компания «ТАС», владеющая сгоревшим особняком Миллера в Санкт-Петербурге, намерена приложить все усилия для его восстановления. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе собственника объекта культурного наследия.
«Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия для выполнения взятых на себя обязательств по сохранению и восстановлению памятника, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга», — заявили в компании.
По ее данным, до пожара из особняка вывезли все демонтируемые предметы охраны. С несъемных элементов сняли слепки. Это дает специалистам необходимые инструменты для воссоздания здания в первозданном виде. Объект также был застрахован.
В компании отметили обеспокоенность петербуржцев судьбой памятника и готовность многих горожан лично участвовать в восстановлении.
Пожар произошел 1 октября. Огонь полностью охватил историческое здание XIX века. По предварительным данным следствия, причиной стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.