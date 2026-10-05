В Москве 5 октября потеплеет до +14 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В столичном регионе местами пройдет небольшой дождь, а ночью в Подмосковье похолодает до +3.

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Московской области 5 октября. Местами возможен небольшой дождь. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух в столице прогреется до +12…+14 градусов. Ночная температура составит около +6 градусов. В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +3.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям» о погоде на выходных 3 и 4 октября. На воскресенье они прогнозировали пасмурное небо без осадков и дневную температуру до +13 градусов. Этот прогноз относился к 4 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что ответить на вопрос, когда же придут первые заморозки, помогут народные приметы, проверенные веками.

Согласно старинным наблюдениям, холодное утро на Успение 28 августа считалось предвестником заморозков в первые две недели сентября. Дождь на Ореховый Спас 29 августа связывали с похолоданием уже в начале осени. А погода 30 августа, в день Мирона Ветрогона, якобы могла показать, какой будет первая половина сентября.

Отдельное значение придавали направлению ветра. Северный ветер в конце августа связывали с ранними холодами, восточный — с заморозками ближе к концу сентября, южный — с продолжением теплой погоды. Западный ветер, согласно приметам, обещал теплое «бабье лето» и позднее наступление холодов.

Наблюдали и за животными и растениями. Ранний отлет журавлей считался признаком холодных сентябрьских ночей, большое количество комаров — предвестником морозной осени, а прекращение пауками плетения паутины — скорого похолодания. Иней и густая утренняя роса также связывались с приближением холодов, тогда как долго сохраняющаяся зеленая листва обещала затяжную теплую осень.

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