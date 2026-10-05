«Вообще сейчас не пью»: Лепсу пришлось объясниться за «помятый» внешний вид

Фото: Instagram*/gvleps

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Певца сфотографировали после семичасового перелета.

Певец Григорий Лепс объяснил усталый вид на совместной фотографии с коллегами бессонной ночью и непривычным для него ранним подъемом. Так артист ответил на комментарии пользователей в своем личном блоге.

«Вот так выглядит человек в 9 утра, если обычно в это время спит, а тут еще и всю ночь не спал. И да, я вообще сейчас не пью. Всем спасибо за беспокойство!» — приводит слова Лепса 7Дней.ru.

Поводом для обсуждения стали снимки, на которых исполнитель позирует в светлом холле вместе с певцами Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а также актером Михаилом Галустяном. Публикацию он подписал: «Редкая встреча друзей».

Многие поклонники оставили комплименты, однако некоторые сочли, что Лепс выглядит помятым. Басков поддержал коллегу, пояснив, что фотографии были сделаны после семичасового перелета.

Несколькими днями ранее Лепс рассказал о намерении изменить образ жизни. По его словам, он устал от «гулянок», а прежние привычки стали мешать творчеству и вредить репутации.

Певец решил отказаться от сквернословия и проявлений агрессии, чтобы соответствовать званию народного артиста. Также он намерен пересмотреть круг общения и прекратить контакты с неприятными ему людьми.

«Если говорить начистоту, я достаточно нагулялся. С этим нужно заканчивать. Это сложно, но придётся. Это огромная помеха и работе, и общественному мнению», — заключил артист.

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