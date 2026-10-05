Последний сокращенный рабочий день в 2026 году придется на 3 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Перед Днем народного единства продолжительность работы уменьшат на один час.

Последний в 2026 году сокращенный рабочий день будет 3 ноября — накануне Дня народного единства. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«Важно, что 3 ноября является предпраздничным рабочим днем. По общему правилу его продолжительность сокращается на один час. Это последний сокращенный день в 2026 году», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября.

Ранее эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова рассказала о календаре на следующий год. По ее словам, в 2027 году у россиян с пятидневной рабочей неделей будет 118 выходных и праздничных дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6,8 тысячи до 9,4 тысячи рублей. Рост составит 37%, подсчитали «Известия» на основе проекта бюджета Социального фонда.

Таким образом, в 2027 году предельное пособие составит 7,9 тысячи рублей в день, а в 2028-м — 8,6 тысячи. Все суммы приведены до вычета налога на доходы физических лиц.

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