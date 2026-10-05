«Помни о смерти»: почему опасно прикасаться к покойнику в гробу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Страх перед смертью и мертвым человеком в частности не свойственна православию, ее корни уходят в язычество.

В Русской православной церкви разъяснили, что страх перед прикосновением к телу умершего не имеет богословских корней. Подобные представления восходят к языческим верованиям о ритуальной нечистоте и не закреплены в православном учении. Об этом пишет на своих страницах православный журнал «Фома».

В древности многие народы, включая жителей Древнего Израиля, связывали смерть с осквернением. Считалось, что все, соприкасающееся с покойным, становится нечистым. Со временем к этим архаичным воззрениям добавились бытовые суеверия: будто случайное касание может потревожить душу усопшего или навлечь беду на живого. Однако церковь оценивает такие опасения как несостоятельные.

Прощание с умершим, предполагающее физический контакт, не только не запрещено, но и является частью традиционного погребального чина. Вместе с тем священнослужители обращают внимание на сугубо практические моменты. После смерти в организме запускаются процессы разложения и размножается микрофлора. Если человек скончался от инфекции, санитарные правила требуют особой осторожности. Кроме того, работники морга готовят тело к погребению облачают и гримируют, поэтому неосторожное прикосновение, особенно к лицу, может нарушить их работу.

Если контакт все же произошел, поводов для паники нет. Достаточно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком. Во время прощания можно просто поклониться усопшему. Если принято целовать покойного, то целуют икону, вложенную в руки, и венчик на лбу, а не лицо.

Ранее в интервью 5-tv.ru священник Александр Волков развеял пять популярных мифов о рае и аде. По его словам, участь человека после смерти не решена бесповоротно, да и представление об аде, как о бездне с кипящими котлами едва ли соответствует современным представлениям церкви.

Рай в православном понимании не сводится к исполнению земных желаний. Тот, кто жил только для себя, рискует получить вечность в одиночестве. Накопить добрые дела для гарантированного спасения тоже невозможно — важны не поступки сами по себе, а внутреннее состояние человека. Волков также рассказал, за что попадают в ад и почему так важно молиться об усопшем в течение 40 дней.

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