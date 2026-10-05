Жена Тельмана Исмаилова стала совладелицей питомника скорпионов в Черногории

Фото: www.globallookpress.com/ Ingo Schulz

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Компания планирует поставлять яд крупнейшим фармкомпаниям мира.

Супруга бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Самира Бадалова выступила соучредителем черногорской компании New Horizon Montenegro, которая занимается производством яда скорпионов. Как выяснили журналисты «Известий», фирма была зарегистрирована летом 2024 года в поселке Доньи-Кокоти близ Подгорицы.

Бадаловой принадлежит 30% компании, еще 30% — у Шамиля Измайлова, совладельца турецкого застройщика Turkish Development. Оставшиеся 40% в равных долях разделили между собой четыре человека, данные о них в открытых источниках практически отсутствуют. Измайлов, в свою очередь, ведет дела с турецким бизнесменом и политиком Рамазаном Угуралом, который в 2024 году говорил о Тельмане Исмаилове как о своем партнере.

В марте 2025 года Агентство по охране окружающей среды Черногории разрешило компании ввезти 20 скорпионов видов Androctonus kurnii и Mesobuthus zarudnyi — по пять самок и пять самцов каждого вида — для получения яда. Разведение при этом отложили до июня 2026 года.

Согласно документам, фирма имеет право на ввоз и содержание «по десять взрослых особей в возрасте до двух лет каждого вида, с целью сбора яда для последующего применения в биологии, медицине, фармакологии, физике, охране окружающей среды, сельском хозяйстве и других областях». На сайте компании заявлено о намерении стать первым и крупнейшим производителем яда скорпионов в Черногории, а также войти в число мировых лидеров по качеству.

«Компания New Horizon Montenegro начинала с нескольких скорпионов, и их количество за короткий период времени увеличилось в несколько раз. Главная задача — экспортировать яд скорпионов крупнейшим фармацевтическим компаниям мира», — говорится в публикации.

Прибыли проект пока не приносит. По бухгалтерской отчетности, по итогам 2025 года убыток составил 72 тысячи евро, из которых 50 тысяч — расходы на персонал. Тем временем в России Тельмана Исмаилова обвиняют в организации убийств и покушений, махинациях и прочих тяжких преступлениях. Символично, что сам он родился 26 октября — по знаку зодиака он Скорпион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комплекс из почти 30 земельных участков и шести зданий, где, предположительно, находится питомник, может быть отобран у семьи Исмаилова за долги перед БМ-Банком.

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