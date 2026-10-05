У Тельмана Исмаилова хотят отсудить виллу с фермой скорпионов в Черногории

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

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Стоимость объекта оценивается примерно в три миллиона евро.

Дочерняя структура ВТБ — БМ-Банк планирует взыскать с бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова имущественный комплекс в Черногории. Как выяснили журналисты «Известий», стоимость объекта оценивается примерно в три миллиона евро.

Что входит в комплекс Исмаилова

Комплекс расположен в поселке Доньи-Кокоти под Подгорицей. В его состав входят почти 30 земельных участков общей площадью два гектара и шесть зданий. Среди них — дуплекс площадью 1,4 тысячи квадратных метров с бассейном, записанный на жену бизнесмена Самиру Бадалову. Помимо жилых домов, на территории, предположительно, находится питомник со скорпионами черногорской компании New Horizon Montenegro. Супруге Исмаилова принадлежат 30% в этой фирме.

Судебный спор и размытые права

В документах на недвижимость стоит отметка о судебном споре. Ее внес в 2025 году адвокат, представляющий интересы БМ-Банка. Эксперты не исключают, что комплекс отойдет кредиторам, однако сделать это будет непросто: права собственности «размыты» между разными людьми.

Долги и международный розыск

БМ-Банк инициировал банкротство Исмаилова в 2015 году и с тех пор добивается ареста активов его семьи по всему миру, в том числе в Израиле, Франции и США. Долг бизнесмена перед банком оценивается примерно в 15 миллиардов рублей.

С 2018 года Исмаилов находится в международном розыске. Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также в похищении певца Авраама Руссо. Генпрокуратура добивалась его экстрадиции, но власти Черногории предоставили бизнесмену убежище.

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