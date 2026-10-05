«Гораздо больше, чем профессия»: Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Особый статус, закрепленный на государственном уровне, должен дать им поддержку и возможности для профессионального роста.
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником, назвав их труд благородной и ответственной миссией. По словам главы государства, учительство выходит за рамки профессии и требует особого призвания. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке его способности и лучшие качества», — отметил российский лидер.
Отдельное внимание Путин уделил роли учителей в воспитании уважения к культурному разнообразию России. Он подчеркнул значение педагогов в приобщении воспитанников к общим ценностям многонационального народа страны.
Глава государства также напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Как отметил президент, это должно обеспечить учителям необходимую поддержку и открыть новые возможности для профессионального роста.
Днем ранее президент поздравил военнослужащих Космических войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.