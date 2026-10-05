«Гораздо больше, чем профессия»: Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Особый статус, закрепленный на государственном уровне, должен дать им поддержку и возможности для профессионального роста.

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником, назвав их труд благородной и ответственной миссией. По словам главы государства, учительство выходит за рамки профессии и требует особого призвания. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке его способности и лучшие качества», — отметил российский лидер.

Отдельное внимание Путин уделил роли учителей в воспитании уважения к культурному разнообразию России. Он подчеркнул значение педагогов в приобщении воспитанников к общим ценностям многонационального народа страны.

Глава государства также напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Как отметил президент, это должно обеспечить учителям необходимую поддержку и открыть новые возможности для профессионального роста.

Днем ранее президент поздравил военнослужащих Космических войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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